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وضع علامة “صُنِع في الجزائر” على هذه المنتجات التقليدية

بقلم نادية بن طاهر
وضع علامة “صُنِع في الجزائر” على هذه المنتجات التقليدية
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استمعت الحكومة في اجتماع لها ترأسه الوزير الأول اليوم الأربعاء، إلى عرض قدّمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول استحداث علامة الجودة والأصالة للمنتجات التقليدية.

وياتي ذلك، في إطار التدابير المتخذة من أجل ترقية الصناعة التقليدية والحفاظ عليها. وكذا من أجل ضمان جودة وأصالة المنتوجات التقليدية.

ويتعلّق الأمر بوضع علامة “صُنِع في الجزائر” والتي من شأنها إثبات جودة وأصالة المنتوجات التقليدية المصنعة في الجزائر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الجهاز يندرج في إطار سلسلة من العلامات التي سيتم وضعها قصد الترويج للمنتجات المحلية. على غرار الأواني النحاسية لقسنطينة وفخار بيدر وزرابي غرداية وزرابي بابار.

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