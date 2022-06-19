وضع عوني شرطة بالمطار تحت الرقابة القضائية والافراج عن 3 آخرين في حادثة وفاة “حراقة” في الطائرة

أمر قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، بوضع متهمين إثنين تحت نظام الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بعوني شرطة بالمطار المدعوين “ق.و” و” ن.و”، فيما أمر قاضي التحقيق بالافراج عن باقي المتهمين بصفتهم شهودا في القضيةبعدما تبين بأنهم ليس لهم علاقةبالوقائع، ويتعلق الأمر بكل من المتهم المدعو ” ب.ع” ملازم أول مسؤول عن كامبرا المراقبة بالمطار، والمدعو ” ع.ا”، ” ش.م”.

وحسب مصادر “النهار” فإن المتهمون وجه لهم قاضي التحقيق تهمة التسبب في القتل الخطأ.

وجاء إحالة المتهمين في القضية على جهات التحقيق القضائية، في إطار سلسلة التحريات في حادثة وفاة شابين في العشرينات العمر بأحد أجزاء طائرة الخطوط لجوية الجزائرية، الذين اللذين تم العثور على جثتيهما قبل أسبوعين في حدود الساعة الخامسة صباحا، عقب إطلاق فيدية فيديو حي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد التبلييغ عن الشابين الضحيتين، من طرف أحد الأصدقاء، بعد اختفائهما المفاجئ وانقطاع الاتصال بهما، عشية ركوب الطائرة التي توجهت إلى دولة الامارات العربية المتحدة ثم حطت بمطار هواري بومدين.