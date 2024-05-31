وضع غير مسبوق.. ماذا سيحدث لمرشح الرئاسيات الأمريكية ترامب في حال سجنه؟

تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع غير مسبوق، حتى يوم أمس الخميس 30 ماي. لم تتم إدانة أي رئيس أمريكي سابق في محاكمة جنائية أمام هيئة محلفين شعبية. وهذا ما يحدث الآن مع دونالد ترامب، الذي أدين بجميع التهم الموجهة إليه في قضية ستورمي دانييلز.

وفي خضم الحملة الرئاسية، قد يؤدي هذا القرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها. إلى تعطيل الأيام الـ 158 التي تفصل بين الأميركيين وبين التصويت يوم الثلاثاء 5 نوفمبر.

وخرج دونالد ترامب حرا من محكمة نيويورك، معلناً براءته أمام الكاميرات ومندداً بالمؤامرة السياسية. ولسبب وجيه لم يصدر أي حكم ضد الرئيس الأمريكي السابق.

وفي الساعات التي أعقبت إعلان الحكم، أعلن محامي دونالد ترامب أنه سيستأنف الحكم في أقرب وقت ممكن. وأوضح تود بلانش لشبكة CNN: “في نيويورك، تقول الإجراءات: هناك الحكم، ثم سنستأنف”.

من الناحية النظرية، يواجه دونالد ترامب خطر السجن، حيث يعاقب على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن. لمدة أقصاها أربع سنوات في ولاية نيويورك. لكن احتمال أن ينتهي الأمر بالملياردير خلف القضبان منخفض جدًا.

في حالة عدم وجود سجل جنائي للمتهم، الذي سيكون عمره 78 عامًا وقت صدور الحكم. يجب على القاضي بدلاً من ذلك أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. أو بخدمة المجتمع، وكذلك وربما الغرامة.

على أية حال، أمام دونالد ترامب شهر واحد للإخطار بنيته الاستئناف، الذي أعلنه محاموه مساء الخميس. ثم عدة أشهر للقيام بذلك رسميًا.

ومن المرجح أن يكون لهذا الاستئناف أثر إيقافي لعقوبته، خاصة في حالة قضاء فترة في السجن.

ومن غير المرجح إجراء محاكمة أو استئناف محتمل قبل الانتخابات الرئاسية. وحتى ذلك الحين فإن الحملة مستمرة

وفي حالة تطبيق حكم افتراضي بالسجن، سيظل دونالد ترامب مرشحا.

وبالفعل، لا يوجد في الدستور الأمريكي ما يمنع انطلاق السباق إلى البيت الأبيض من خلية.