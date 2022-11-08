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وضع كتب رقمية بصفة مجانية للكتب المدرسية الخاصة بالإبتدائي والتحضيري

بقلم النهار أونلاين
وضع كتب رقمية بصفة مجانية للكتب المدرسية الخاصة بالإبتدائي والتحضيري
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أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن الشروع  في وضع كتب رقمية بصفة مجانية لجميع عناوين الكتب المدرسية في الإبتدائي بما في ذلك التربية التحضيرية.

وحسب بيان الوزارة، فإن الكتب الرقمية التي ستوضع بصفة  مجانية هذه السنة بلغ عددها 44 عنوانا.

وسيكون وضع الكتب الكتب الرقمية بصفة مجانية  بداية من يوم الخميس 10 نوفمبر.

وتأتي هذه العملية، بعد الإنتهاء من عملية تزويد كل .المدارس الإبتدائية بالنسخة الثانية من الكتب المدرسية الموجهة لتلاميذ السنوات الثالثة الرابعة والخامسة ابتدائي.

وضع كتب رقمية بصفة مجانية للكتب المدرسية الخاصة بالإبتدائي والتحضيري

رابط دائم : https://nhar.tv/yOab5
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