وضع لحم الخنزير بساندويتش امرأة مسلمة.. تقديم شكوى ضد ماكدونالدز بتهمة التمييز

قدمت منظمة حقوقية أمريكية شكوى ضد سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” بتهمة التمييز. بعد تقديم أحد مطاعمها عمدا لحم خنزير لعائلة مسلمة.

وجاء في تقرير نشرته وكالة Associated Press أن عمالا بمطعم تابع للسلسلة في ماساشوستس. وضعوا عن قصد رقائق لحم الخنزير على شطيرة ساندوتش طلبته الأم المسلمة لطفليها التوأمين.

وذكرت الأم، التي تدعى غدير الأحمر، في بيان “جعلتني ماكدونالدز أشعر أنا وأولادي بأننا غير مرغوب بنا وبلا قيمة. من خلال حشو شطيرة سمك بلحم الخنزير المقدد عمداً. ليس لسبب آخر سوى معاقبتنا على إيماننا ومعتقداتنا الدينية. هذا يؤلمنا حقاً. يتساءل أطفالي الآن عما إذا كانوا موضع ترحيب في بلدهم. يسألونني: هل يكرهوننا؟ كيف يفترض أن تجيب أم على هذا السؤال؟”.

وفقاً للشكوى، بعد أن حصلوا على طلباتهم، والتي تضمنت البطاطس المقلية والبسكويت. وغادروا المطعم للتوجه إلى ملعب مدرسة قريب حيث خططوا لتناول الطعام، لاحظ أحد أبنائها لحم الخنزير المقدد.

وطلبت الأم من ابنها ألا يأكل الشطيرة. لكنه قال إنه كان جائعاً وتناول النصف السفلي من الكعكة وجزء من قطعة السمك.

ومن بعد، في وقت لاحق من المساء، عاد الأب إلى المتجر حاملاً الجزء غير المأكول من الشطيرة. وتمكن من استرداد ثمن الشراء.

وقالت منظمة مجلس العلاقات الأميركية – الإسلامية CAIR. إنها قدمت ملفا اشتكت فيه من التمييز ضد السيدة غدير الأحمر إلى مفوضية ماساشوستس ضد التمييز.

وجاء في الشكوى أن “الإسلام يحرّم تناول لحم الخنزير، لكن عمال ماكدونالدز أضافوه عمدا لطعام المشتكية. في محاولة لإيذائها وإهانتها هي وأطفالها”.