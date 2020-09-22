وضع مدراء تعاونية الحبوب لميلة وقسنيطنة ومطاحن بني هارون تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة ميلة بوضع تحت الرقابة القضائية كلا من المدير العام لمطاحن بني هارون بولاية ميلة و مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولايتي ميلة و قسنطينة.

كما أمر قاضي التحقيق كذلك بوضع مدراء وحدات إنتاجية بالقرارم قوقة وفرجيوة و رئيس مصلحة التجارة لمطاحن بني هارون وضعهم جميعا تحت الرقابة القضائية.

ويواجه المتهمون جرائم سوء استغلال الوظيفة و الاهمال المؤدي إلى تبديد المال العام.

وتم التحقيق مع المتهمين من قبل فرقة الابحاث للدرك الوطني ميلة لعدة أشهر توصلت فيه نتائج التحقيق إلى وجود تلاعب مس مادة القمح.