وضع مدراء تعاونية الحبوب لميلة وقسنيطنة ومطاحن بني هارون تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة ميلة بوضع تحت الرقابة القضائية كلا من المدير العام لمطاحن بني هارون بولاية ميلة و مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولايتي ميلة و قسنطينة.
كما أمر قاضي التحقيق كذلك بوضع مدراء وحدات إنتاجية بالقرارم قوقة وفرجيوة و رئيس مصلحة التجارة لمطاحن بني هارون وضعهم جميعا تحت الرقابة القضائية.
ويواجه المتهمون جرائم سوء استغلال الوظيفة و الاهمال المؤدي إلى تبديد المال العام.
وتم التحقيق مع المتهمين من قبل فرقة الابحاث للدرك الوطني ميلة لعدة أشهر توصلت فيه نتائج التحقيق إلى وجود تلاعب مس مادة القمح.
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