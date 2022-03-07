وضع مدير تعاونية الحبوب تحت الرقابة القضائية في مهدية بتيارت

وضع قاضي التحقيق لدى محكمة مهدية في تيارت، مدير تعاونية الحبوب والخضر الجافة، تحت الرقابة القضائية، والذي تزامن مع إنهاء مهامه من رأس المؤسسة.

وعلم من مصادر مطلعة، بأن عملية إنهاء المهام، جاءت قبل يومين من تقديمه أمام العدالة، على خلفية شكاوٍ تقدم بها الموالون رفضوا طريقة عمله، وأثرت على محاصيلهم، جعل الجهة الوصية تقرر إنهاء مهامه واستخلافه بإطار من ولاية برج بوعريريج على رأس تعاونية الحبوب والخضر الجافة.

أما قضية وضعه تحت الرقابة القضائية، فأرجعتها مصادرنا إلى قيام المدير بتحويل آلات الحصاد إلى جهة أخرى بعد تعرضها لعملية سرقة طالت قطع غيار من تلك الآلات وطرح تساؤلات عن غياب الحراس، حيث تم رفع شكوى إلى عناصر الشرطة بأمن الدائرة، التي فتحت تحقيقا وتم استدعاء المدير وعدد من الموظفين والعمال والاستماع لأقوالهم، قبل إحالة الملف على العدالة وتقديمهم أمام قاضي التحقيق، الذي قرر وضع مدير التعاونية تحت الرقابة القضائية وتوجيه استدعاءات للشهود، في انتظار برمجة محاكمتهم.

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أمر قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد بولاية ميلة وضع تحت الرقابة القضائية مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة الحالي لولاية ميلة.

وفي ساعة متقدمة من صباح اليوم الثلاثاء، أمر قاضي التحقيق بوضع نائب مدير التعاونية ( ش ع غ ) الموقف عن العمل تحفظيا قبل أشهر و المدير الأسبق لذات التعاونية ( ب ح ) و رئيس وحدة التخزين و رئيس فوج الأمن و رئيس مصلحة محاسبة المواد تحت الرقابة القضائية. فيما تم الإفراج عن رئيس مصلحة المستخدمين ( آ م أ ) و مساعد مدير ( ش ص ) و ( ل ب ) مكلف بمديرية المالية والمحاسبة.

ويواجه المشتبه فيهم تهم تحويل مواد مدعمة عن مقصدها الامتيازي و إتلاف وثائق. و سوء استغلال الوظيفة و تواطؤ الموظفين و الإهمال الواضح المؤدي لتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة .

وكانت فرقة الابحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد قد قدمت صباح أمس المشتبه فيهم امام وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة حيث امر بعد تقديم الالتماسات واحالتهم على قاضي التحقيق.

من جهتها أحالت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد أمس ملف تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية ميلة. على وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد في واحد من أكبر ملفات الفساد.

وقالت مراجع النهار، أن الأمر يتعلق بمدراء سابقين وحاليين لتعاونية الحبوب والبقول الجافة. إضافة إلى رؤساء المخازن و موظفين. كما باشر وكيل الجمهورية في سماع المشتبه فيهم المتابعين في تحويل مواد مدعمة عن مقصدها الامتيازي واتلاف وثائق. ويفوق تعداد الأشخاص الذين تم تقديمهم امام القضاء 40 شخصاعلى الأقل.

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