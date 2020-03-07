وضع مغتربة في الحجر الصحي بمستشفى سطيف لاشتباه إصابتها بكورونا

وضعت المصالح الاستشفائية لولاية سطيف، مغتربة بالحجر الصحي لاشتباه اصابتها بكورونا.

وأكد مدير الصحة والسكان لسطيف، دهان عبد الحكيم، في تصريح لـ “لنهار اونلاين” خبر الحجر الصحي لمغتربة في العقد الثالث من العمر، يشتبه إصابتها بكورونا.

وأفاد مدير الصحة، أن تحاليل الدم الخاصة بالمغتربة، ستظهر يوم غد الأحد، فيما رفض الإدلاء بالمعلومات الشخصية، ومكان حجر المشتبه إصابتها بكورونا.

من جانب آخر، أمرت مديرية الصحة لولاية سطيف بإخلاء سبيل فتاة، بعد ظهور تحاليل إصابتها بكورونا سالبة.

للإشارة، تبلغ الفتاة 29 عاما، وتنحدر من العلمة، تم وضعها في الحجر الصحي، منذ يومين، لاشتباه إصابتها بكورونا.

وأكد مدير الصحة لسطيف، بأن مصلحة الوقائية للمؤسسة الاستشفائية صروب الخثير، قامت بإجراء تحاليل للمشتبه إصابتها بكورونا، وإرسالها الى معهد باستور، قبل يومين، حيث ظهرت سالبة.

وستغادر الفتاة الموجودة بالحجر الصحي، مستشفى صروب الخيثر، مساء اليوم السبت، بعد الانتهاء من الإجراءات.