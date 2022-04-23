وضع ملاعب براقي والدويرة وتيزي وزو تحت وصاية وزارة السكن

أعلن رئيس الجمهورية سهرة اليوم خلال إجراءه لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية عن إدراج ملاعب براقي والدويرة وتيزي وزو تحت وصاية وزارة السكن.

واوضح رئيس الجمهورية أن وضع مشاريع ملاعب براقي والدويرة وتيزي وزو تحت وصاية وزارة السكن كان مفيدا.

اما بخصوص سحب تنظيم الالعاب المتوسطية بوهران قال رئيس الجمهورية ان هناك اطراف تسعى لسحب التنظيم من الجزائر ومنحه لدولة اخرى.

وأكد رئيس الجمهورية إشادة اللجنة الدولية أشادت بالجزائر وتتوقع أن تكون نسخة وهران 2022 الأحسن.

وكشف رئيس الجمهورية عن تسجيل تقصير في الإعداد للألعاب في وقت سابق وتم تداركه.