وضع “مير” أزفون بتيزي وزو تحت الرقابة القضائية بتهمة الإشادة بحركة الماك الإرهابية!

أمر عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة عاصمة ولاية تيزي وزو يوم امس بوضع رئيس بلدية ازفون شعلال اسماعيل. تحت الرقابة القضائية مع إلزامه بالتوقيع على سجل الحضور كل يوم خميس.

وحسب مصادر “النهار”، فإن “مير” ازفون الذي جرى توقيفه قبل أيام والتحقيق معه. تم تكييف قضيته على أنها جناية.حيث وُجهت له ثلاث تهم تتعلق باهانة رئيس الجمهورية واهانة هيئة نظامية وجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية.

ونُسبت لرئيس البلدية الصلة بحركة الماك الإرهابية وهي التي أخذت حصة الأسد. من ملفه، الذي سيحال إلى محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو .

تم توقيفه الأربعاء الماضي

وحسب مصادر ” النهار” فان القضية تعود إلى ضبط منشورات قام المتهم بنشرها على حسابه الشخصي في “الفيسبوك”. تتعلق بحركة “الماك” الانفصالية ومدحه وإشادته بها وبفرحات مهني.

ومن المنتظر أن يصدر والي الولاية أمرا بتعليق مهام رئيس بلدية أزفون. بسبب متابعته قضائيا، مع الإشارة إلى أن المعني ينتمي لحزب جبهة القوى الاشتراكية.