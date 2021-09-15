وضع نظام خاص لتمدرس الأطفال المصابين بالتوحد

أعطى الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، تعليمات للتكفل الجيد بالأطفال المصابين بالتوحد خلال الدخول المدرسي الجاري.وعليه وضعت وزارات التربية والتضامن والصحة، نظام خاص لتمدرس الأطفال المصابين بالتوحد، بما في ذلك اتحاذ التدابير المتعلقة بالمرافقة المدرسية

وخلال الإجتماع الذي جمع وزير التربية ووزيرة التضامن ووزير الصحة، تمّ تشكيل فوج عمل من إطارات القطاعات الثلاث لحصر الإجراءات العملية تجسيدا لتعليمات الوزير الأول قبل الدخول المدرسي

وذلك من أجل وضع نظام خاص لتمدرس الأطفال المصابين باضطراب التوحد.بالإضافة إلى إحصاء الاحتياجات الوطنية من أجل فتح أقسام خاصة جديدة لفائدة الأطفال المصابين باضطراب التوحد في الأطوار التعليمية الثلاث.

وتبسيط إجراءات منح رخص المرافقة المدرسية لفائدة الأطفال المصابين باضطراب التوحد المتمدرسين. ويدخل هذا اللقاء في إطار المساعي المشتركة للخروج بإجراءات عملية لمجابهة الظرف الاستثنائي للدخول المدرسي المقرر في 21 سبتمبر

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