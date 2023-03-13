وضع نظام لتتبع مسار شحنات اللحوم الحمراء القادمة من الجنوب

كشف أحمد مقراني المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات أنه سيتم الإعلان قريبا عن قائمة التجار والمتعاملين المعنيين ببيع هذه اللحوم الحمراء المستوردة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وأكد احمد مقراني ان هذه القائمة سيتم توجيه فرق الرقابة لتتبع مسار هذه اللحوم، انطلاقا من المنافذ الحدودية إلى غاية تسويقها للمستهلك بالسعر الذي حددته السلطات العمومية يضيف مقراني.

أما بخصوص اللحوم الحمراء القادمة من الولايات الجنوبية كشف ذات المسؤول عن تسخير فرق رقابة على مستوى المذابح بأدرار وتمنراست بالتنسيق مع مصالح الفلاحة. كما تم وضع نظام لتتبع مسار شحنات اللحوم الحمراء.

بينما سعر هذه اللحوم في الجنوب يتراوح حاليا بين “1000 و1050 دج/كلغ”. وأن الوزارة ستعمل على تحسيس المتعاملين الاقتصاديين في الشمال لبيعها بأسعار “معقولة”.

وأشار مقراني ان إرتفاع عدد رؤوس المواشي التي تم استيرادها في إطار تجارة المقايضة بولايات الجنوب من 36 ألف رأس سنة 2021 إلى 145 ألف رأس سنة 2022. وهذا نظرا إلى التسهيلات التي أقرتها السلطات العمومية لدخول الماشية الحية.”

كما أوضح مقراني عن إقرار وزير التجارة وترقية الصادرات نظاما يسمح بنقل هذه اللحوم الحمراء من ولايتي تمنراست وأدرار إلى الشمال. على أن يشمل الإجراء ولاية إيليزي “قريبا”. لاسيما بعد أن أصبحت المذابح متوفرة في الجنوب.