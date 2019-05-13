وضع نظام معلوماتي لاستغلال شبكات قطاعي الصحة والعمل

أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنّ اللقاء المنظم مع وزارة الصحة، اليوم الاثنين يعكس توجه القطاع الرامي إلى توفير حماية اجتماعية ناجعة للمواطنين والآليات الكفيلة لضمان ذلك .

وأشرف، تيجاني حسان هدام، رفقة وزير الصحة ميراوي محمد، اليوم الاثنين، على أشغال القطاعية المشتركة للصحة والضمان الاجتماعي .

وأشار الوزير، أنّ الهدف من هذه اللجنة المشتركة وضع قاعدة بيانات مشتركة، موجهة لتسيير المسائل المتعلقة بتحديد هوية مرتفقي مختلف هياكل الصحة العمومية.

إضافة إلى وضع نظام معلوماتي ملائم ، يسمح باستغلال الشبكات التابعة للقطاعين.

كما تهدف اللجنة المشتركة -يقول الوزير – إلى الاستغلال المشترك للأنظمة المعلوماتية لكل من شبكة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء و الشبكة التابعة لقطاع الصحة العمومية، وتبني نموذج للتسعيرة.

إلى جانب تنويع مجال تطبيق القرار الوزاري المشترك وتوسيعه، ليشمل كافة الجوانب المتعلقة بمجالات الوصف الطبي للأدوية، والبحث والتشخيص

وتحديد القيمة المالية للأعمال الطبية عن طريق وضع نظام معلوماتي مناسب ،

وتحديد جميع الواصفين وتبادل المعلومات المتعلقة بالخبراء، وتوحيد وسائط الإعلام، مثل الشهادات والوصفات.