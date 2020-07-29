وضع نقابي ورئيس وحدة تخزين بديوان الحبوب في المدية تحت الرقابة القضائية بتهمة الفساد

وضع قاضي التحقيق لدى محكمة البرواقية اليوم نقابيا ورئيس وحدة تخزين بديوان الحبوب ببني سليمان في المدية، تحت الرقابة القضائية.

ومثل النقابي رفقة 24 متهما وشاهدا، في قضية فساد، اليوم أمام نيابة محكمة البرواقية، قبل أن تتم إحالة 8 متهمين للمثول أمام قاضي التحقيق.

وبعد سماع إفادات المتهمين، إلى جانب تصريحات الشهود من بينهم مدير تعاونية الحبوب الجديد، صاحب الشكوى حول قضية الفساد، تقرر إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت، فيما وضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية، من بينهم رئيس وحدة التخزين ونقابي.

ووفق مصادر النهار أونلاين، فإن جهات حاولت قبل أيام تحريض العمال بالتعاونية على الدخول في إضراب والمطالبة برحيل مدير التعاونية الجديد، بعدما تبين أنه كان وراء فضح قضايا فساد بالجملة.