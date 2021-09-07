وضع ورقة الطريق لعملية تلقيح اللاعبين والأنصار ضد فيروس كورونا

إجتمع رئيس اللجنة الطبية للفدرالية الجزائرية لكرة القدم جمال الدين دمارجي مع مدير الوقاية وترقية الصحة جمال فورار بمقر وزارة الصحة في إطار التنسيق و توسيع عملية التلقيح ضد فيروس كوفيد -19 “تحت شعار بالتلقيح تستمر الحياة” في الوسط الرياضي بهدف ضمان السير الحسن للموسم الرياضي المقبل مع انطلاق البطولة الوطنية المحترفة.

وخلال هذا الاجتماع تم دراسة ورقة طريق ميدانية لعملية التلقيح التي ستضم اللاعبين و الطواقم الفنية و الطبية و المسيرين و توسيعها الى المناصرين.

ومن جهته اكد مدير العام للوقاية و ترقية الصحة سيتم تهيئة كل الظروف لإنجاح هذه العملية التي ستنطلق في اقرب الآجال و ستشمل كل ولايات الوطن

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