وضع ورقة طريق لتجسيد التعاون في المجال الصحي بين الجزائر وموريتانيا

اتفق الخبراء الجزائريين ونظرائهم الموريتانيين، خلال أشغال جلسة عمل، بنواكشط على وضع ورقة طريق لتجسيد التعاون في المجال الصحي.

وتضمنت ورقة الطريق المتفق عليها، أمس الاثنين، ثلاثة محاور رئيسية: التكوين والصيدلة والدراسات في مجال مكافحة الأوبئة وتبادل الخبرات.

أما المحور الأول فقد اتفق الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون في مجال التكوين شبه الطبي من خلال دعم وزارة الصحة.

ودعا الجانب الموريتاني إلى تبادل البرامج البيداغوجية بين البلدين وإحداث توأمة بين المراكز الصحية، إلى جانب تعزيز زيارات البعثات الطبية.

وبخصوص القطاع الصيدلاني فقد ركز الجانب الموريتاني على دعم الخبراء الجزائريين بلده.

وهذا من خلال القوانين وتسجيل الأدوية وإجراءات الاستيراد ودراسات السوق ومراقبة الأدوية.

واتفق الطرفان على تقديم مساعدة الى موريتانيا، على وضع إجراءات خاصة بالتموين في مجالات الأدوية ومواد التحاليل والمستلزمات الطبية.

ودعا الجانب الموريتاني الى مرافقة الجزائر لبلده لإنشاء وحدة لإنتاج الاوكسيجين .

وأكد ممثل مجمع صيدال من جهته على استعداد المجمع لمساعدة موريتانيا لإنشاء وحدة لإنتاج المحلول الكحولي.

أما في مجال مكافحة ومراقبة الأوبئة وهو المحور الثالث، فقد اتفق معهدا الصحة العمومية للبلدين على وضع برامج بحث.

وتختص هذه البرامج في مجال الإحصائيات إلى جانب تبادل المعلومات حول المراقبة الوبائية .

كما أكد الطرفان على ضرورة تعزيز النشاطات الثنائية حول الأمراض المتنقلة سيما السيدا ومرض السل والملاريا.