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وضع وزير العمل السابق تجاني هدام تحت إجراء الرقابة القضائية

بقلم نجيبة سماي
وضع وزير العمل السابق تجاني هدام تحت إجراء الرقابة القضائية
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امر قاضي التحقيق الغرفة الثامنة بالقطب الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد بوضع وزير العمل السابق تيجاني هدام. تحت إجراء الرقابة.

وجاء هذا القرار بعد ان تم التحقيق و الاستماع اليه بوقائع تتعلق بالفساد. بصفته المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ” CNAS ” مما كبد الخزينة العمومية اموالا طائلة.

هذا وقد وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. مع سحب جواز سفر تجاني هدام و منعه من مغادرة التراب الوطني.

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