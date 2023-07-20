وضع وزير العمل السابق تجاني هدام تحت إجراء الرقابة القضائية
بقلم نجيبة سماي
امر قاضي التحقيق الغرفة الثامنة بالقطب الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد بوضع وزير العمل السابق تيجاني هدام. تحت إجراء الرقابة.
وجاء هذا القرار بعد ان تم التحقيق و الاستماع اليه بوقائع تتعلق بالفساد. بصفته المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ” CNAS ” مما كبد الخزينة العمومية اموالا طائلة.
هذا وقد وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. مع سحب جواز سفر تجاني هدام و منعه من مغادرة التراب الوطني.
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