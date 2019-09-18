وضع وكيل الجمهورية السابق لمحكمة سيدي امحمد تحت الرقابة القضائية

أمر المستشار المحقق للمحكمة العليا بإخضاع الباي خالد وكيل الجمهورية السابق لمحكمة سيدي امحمد تحت الرقابة القضائية.

وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد قرر إنهام مهام الباي خالد، ماي الماضي، وتعيين دعاس فيصل خلفا له.

و ذلك خلال حركة أطاحت بالعديد من الرؤوس، من بينهم وكيل الجمهورية السابق بمحكمة تلمسان لتورطه في قضايا فساد.

تمثلت في نهب العقار برفقة مديرة جهوية سابقة لمسح الأراضي.

وكذا قاض بمحكمة الحراش لتورطها هي الأخرى في قضايا فساد.

ليتم بعدها رفع الحصانة عن زوجها كونه كان يشغل منصب أمين عام حزب سياسي.