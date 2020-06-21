وضع 10258 دراجة نارية في المحشر بسبب مخالفتها قانون المرور

قامت مصالح الشرطة بوضع 10258 دراجة نارية في المحشر بسبب مخالفتها قانون المرور واللوائح التنظيمية للحجر الصحي.

وحسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد في حصيلة لها، أنه وخلال الفترة الممتدة من شهر مارس إلى شهر ماي 2020، تم وضع 10258 دراجة نارية في المحشر لعدم إحترام سواقها قواعد قانون المرور وتدابير الحجر الصحي.

وأكدت المديرية أنها لا تدخر أي جهد في سبيل حماية كافة مستعملي الطريق من خلال تكثيف النشاطات التوعية والتحسيسية بمقاربة جوارية مجتمعية، عبر كافة القنوات الاتصالية المتاحة، على غرار الموقع الالكتروني، صفحتي فايسبوك وتويتر بالإضافة إلى الفضاء الإذاعي للأمن الوطني.

كما ذكرت بضرورة التقيد باللوائح والتنظيمات المتعلقة بالضبط الإحترازي المنظم لحركة الأشخاص في هذا الظرف الصحي.