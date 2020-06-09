وضع 116 رعية جزائري الحجر الصحي بمستغانم بعد عودتهم من المغرب

وضعت السلطات الولائية بمستغانم 116 مسافرا جزائريا عادوا من المغرب قيد الحجر الصحي بمنطقة صابلات.

وقال مدير النقل لولاية مستغانم مصطفى قادة بلفارللاذاعة الجزائرية، أن عملية نقل المسافرين القادمين من مدينة الدار البيضاء بالمغرب عبر مطار وهران الدولي “أحمد بن بلة” إلى أماكن الحجر الصحي بمنطقة صابلات تمت ليلة الاثنين إلى الثلاثاء وجرت في ظروف تنظيمية جيدة.

توأضاف ذات المتحدث، أنه تم خلال هذه العملية، تسخير 7 حافلات لنقل المسافرين من وهران إلى فندق الزفير الذي قامت السلطات المحلية بتجهيزه لفترة الحجر الصحي التي تدوم 14 يوما مع مراعاة جميع القواعد والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.