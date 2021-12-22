وضع 14 مشتبه فيهم ينشطون في حركة رشاد الإرهابية تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي قسم مكافحة الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود بوضع 14 مشتبه انتمائهم الى حركة رشاد الارهابية تحت إجراء الرقابة القضائية الى حين إستكمال التحقيق معهم لاحقا .

و حسب مصادر “النهار” المشتبه فيهم تم جلبهم يوم امس من ولاية عين الدفلى من طرف عناصر الدرك الوطني.

حيث تم الاستماع اليهم بتهم تتعلق بجناية الإنتماء الى منظمة إرهابية من شأنها المساس بأمن البلاد و الوحدة الوطنية.

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سيدي امحمد: تقديم 14 مشتبه إنتمائهم لحركة “رشاد” الإرهابية أمام وكيل الجمهورية

كما استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الى 14 شخصا مشتبه إنتمائهم إلى حركة “رشاد” الإرهابية.

وحسب مصادر “النهار”، فإن المشتبه فيهم تم جلبهم من ولاية عين الدفلى من طرف عناصر الدرك الوطني.

كما أن المشتبه فيهم تم الاستماع إليهم بتهم تتعلق بجناية الإنتماء إلى منظمة إرهابية من شأنها المساس بأمن البلاد و والوحدة الوطنية.

و المساس بسلامة ووحدة الوطن. في إنتظار ما سيسفر عنه التحقيق لاحقا مع المشتبه فيهم.

وحسب ذات المصادر، فإن المشتبه فيهم أنشؤوا منظمة فيما بينهم، لأجل دعم الحركة الإرهابية رشاد، وتمجيد أفكارها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة.

من خلال عرض منشورات على الجمهور. بالإضافة كذلك إلى نشر أفكارها والاقتناع بالانضمام إلى المنظمة.

كما وجّه للمشتبه فيهم تهما ثقيلة تتعلق بجنايات الإنخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات. التي يكون قرارها أو نشاطاتها إرهابية وتخريبية،

بالإضافة كذلك إلى جناية النشر والترويج عمدا لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور. من شأنها المساس بالأمن العمومي، وجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح.

وجنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن. في إنتظار ما ستسفر عنه جلسات التحقيق خلال الساعات المقبلة.

هذا وتأتي هذه العملية في إطار مكافحة الإرهاب والأعمال التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا.