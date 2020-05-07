وضع 15 موظفا بوزارة المالية تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد

تم وضع 15 موظفا تابعا لوزارة المالية تحت السلطة المباشرة للديوان المركزي لقمع الفساد.

وحسب ماجاء في العدد الاخير من الجريدة الرسمية فإنه وبموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير المال فقد تم تعيين 15 موظفا بوزارة المالية تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

وفي هذا الإطار تم تعيين 5 موظفين من المفتشية العامة للمالية،موظفين إثنين من المديرية العامة لأملاك الدولة، موظفين من المديرية العامة للخزينة، موظفين من المديرية العامة للمحاسبة، وموظفين من المديرية العامة للجمارك وموظفين إثنين من المديرية العامة للضرائب.