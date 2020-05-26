وضع 1647 مركبة و602 دراجة في المحاشر خلال يومي العيد

أكد العميد الأول للشرطة لعروم أعمر، رئيس خلية الاتصال والصحافة، اليوم الثلاثاء، بأن مصالح الأمن الوطني وضعت خلال يومي العيد 1647 مركبة و 602 دراجة في المحاشر.

وأفاد لعروم عبر الصفحة الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني في “الفايسبوك”، بأن مصالح الأمن شددت من إجراءاتها في إطار الوقاية من تفشي فيروس “كورونا”.

مضيفا بأنه تمّت مراقبة 9698 شخص، منهم 5319 محل إجراء قضائي، مع إخضاع 5440 مركبة للمراقبة منها 1647 وضعت في المحشر، إضافة إلى مراقبة 911 دراجة وضعت منها 602 في المحشر.

مؤكدا بأن مصالح الأمن سجلت أيضا 79 مخالفة، منها 52 مخالفة تخص التجمع لأكثر من شخصين و 27 مخالفة متعلقة بعدم احترام مسافة التباعد الاجتماعي.

وأضاف رئيس خلية الإتصال والصحافة بأن هذه المناسبة عرفت على الصعيد الاتصالي عدة مبادرات تضامنية إنسانية رافقتها حملات توعوية حول ضرورة احترام تدابير الحجر الصحي.

وقد قامت مختلف مصالح الشرطة بتوزيع 50.000 كمّامة على المواطنين عبر العديد من ولايات الوطن، مع برمجة زيارات لبعض المرضى في المستشفيات ودور العجزة.