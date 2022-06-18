وضع 20 دراجة نارية في المحشر وتحرير مخالفات ضد سائقيها في بجاية

حجز أفراد الدرك الوطني في بجاية 20 دراجة نارية لعدم التزام سائقيها بقانون المرور، مما تسبب في حوادث مميتة شهدتها مختلف الطرقات بولاية بجاية، في الآونة الأخيرة.

حيث تم وضع عدد كبير من الدراجات النارية في المحشر، إضافة إلى رفع عديد من المخالفات المتعلقة بعدم ارتداء الخوذة، عدم فعالية جهاز الكبح للدراجات المتحركة، عدم تقديم رخصة السياقة، عدم تقديم شهادة التأمين.

وتأتي تدخلات أفراد الدرك الوطني بمختلف نقاط المراقبة المنصبة عبر الطرقات لردع السلوكات السيئة لبعض سائقي الدراجات النارية ومراقبة مدى التزامهم بتطبيق قانون المرور.

ومن أجل ضمان أمن المواطنين وردع سائقي الدراجات النارية المخالفين لقواعد السير السليم وحمايتهم، خاصة مع التوافد الكبير للمصطافين نحو ولاية بجاية، وبالخصوص في فترة عطلة نهاية الأسبوع، أين تشهد مختلف طرقات ولاية بجاية، خاصة الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين جيجل وبجاية، الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين ولايتي البويرة وبجاية والطريق الوطني رقم 24 الربط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية بالكثافة المرورية، خاصة بعد تسجيل خلال 06 أشهر الأولى من سنة 2022 على مستوى ولاية بجاية، عدد من حوادث المرور التي تورطت فيها درجات ذات محرك بإختلاف أنواعها وأصنافها، وكذلك الدراجات الهوائية.