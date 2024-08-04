وضع 3 راغبين للترشح للرئاسيات المقبلة تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالقطب المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد بوضع 3 متهمين راغبين في الترشح للرئاسيات تحت نظام الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بالمسمى ” ع.ح.ح”،” ب. س”، والمسماة ” س.ن” في قضية ماعرف اعلاميا بشراء توقيعات استمارات الترشح.

ويتقاسم المتهمون الثلاث تهما تتعلق بجنحة مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي.

وفي إطار التحقيق دوما تم إيداع 68 متهما رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش طالهم التحقيق أيضا في ذات القضية، فيما استفاد 6 آخرين من الإفراج.

وتولع المتهمون هؤلاء بثلاث تهم تتعلق بجنحة تقديم هبات نقدية او الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات إنتخابية وسوء استغلال الوظيفة وتلقي مزية غير مستحقة.

ويتواجد من بين المتهمين منتخبين محليين من ولايات مختلفة منها وهران تيارت عنابة سيدي بلعباس الجزائر البليدة، غليزان ومناطق أخرى.

وتغيرت التحقيقات بأمر من نيابة المحكمة لورود معلومات مؤكدة عن اقدام ثلاث راغبين للترشح للانتخابات السابع سبتمبر المقبل، على شراء توقيعات لتزكية استمارات الترشح قبل أن يتم رفض ملفاتهم من طرف المحكمة الدستورية الاسبوع الفارط.