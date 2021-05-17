وضع 3 روابط إلكترونية لاستخراج وثائق الحالة المدنية تحت تصرف المواطنين

الوطني
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وضع 3 روابط إلكترونية لاستخراج وثائق الحالة المدنية تحت تصرف المواطنين
بقلم أسماء.ع

وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 3 روابط الكترونية لتمكين المواطنين من استخراج عن بعد وثائق الحالة المدنية.

ويتعلق الأمر، بكل من شهادتي الميلاد والوفاة، وعقد الزواج.

وجاء في منشور الصفحة الرسمية للوزارة بـ”فايسبوك”، “تحت شعار الإدارة الالكترونية في خدمتكم، بإمكان استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد”.

وأوضح نفس المصدر أنه يتم استخراج شهادة الميلاد عبر الرابط التالي https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeNaissance/

وعقد الزواج : https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeMariage/

أما شهادة الوفاة عبر الرابط التالي : https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeDeces/


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=996560

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