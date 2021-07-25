وضع 4 مدراء تنفيذيين بولاية ميلة تحت الرقابة القضائية في قضايا فساد

متابع فيها الوالي السابق وغاب بسبب كورونا

تم قبل قليل وضع أربعة مدراء تنفيذيين بولاية ميلة تحت الرقابة القضائية في واحدة من ملفات الفساد التي حققت فيها مصالح الأمن الوطني. و قد مثل امام قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة ( الزيادية ) المتهمون بالإضافة إلى مجموعة من رجال المال فيما غاب عن الجلسة المتهم الأول الوالي السابق لولاية ميلة محمد عمير وقال مصدر في هذا الشأن أنه قدم وصفة تتعلق بوضعيته الصحية .

وقد باشر قاضي التحقيق السماع للمشتبه فيهم تباعا ويتعلق الأمر بكل من مدير أملاك الدولة السابق بالولاية ( ذ خ ) مدير الصناعة والمناجم( ب ب ) مدير التعمير والهندسة المعمارية سابقا بولاية ميلة وحاليا بقسنطينة ( ق ب ) إضافة إلى( ب م ) مدير التعمير والهندسة المعمارية اسبق بالنيابة .

كما يتابع في الملف محافظ عقاري و خبير عقاري و رؤساء مفتشيات لاملاك الدولة والغابات و رجال مال .

وكانت مصالح الأمن الوطني قد حققت في القضية وتمت متابعة المشتبه فيهم بجرم الفساد .

ويحال بعدها الملف على وكيل الجمهورية بدائرة الاختصاص الذي لحاله على النيابة العامة التي احالته بدورها على المحكمة العليا التي أثرت تعيين محكمة قسنطينة لمثول المشتبه فيهم.

ويتابع الوالي السابق لولاية ميلة محمد عمير في عدة قضايا وتم سحب جواز سفره .