وضع 4293 مركبة في المحشر لمخالفة قواعد الحجر الصحي خلال أسبوع

قامت مصالح الشرطة خلال الأسبوع الأخير، إثر عمليات مراقبة على مستوى32ولاية معنية بالحجر الجزئي المنزلي، بوضع 4293 مركبة في المحشر، منها 827 دراجة نارية، لعدم احترام التوقيت الخاص بالحجر المنزلي.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فإن هذه الإجراءات جاءت في إطار الحفاظ على الصحة العامة، وتطبيق التدابير الحجر الصحي المنزلي التي أقرتها السلطات العمومية

وتناشد المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين لمواصلة جهود التعاون للحفاظ على الصحة العامة وإحترام التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ومكافحته.