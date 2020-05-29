وضع 48 مركبة ودراجة نارية بالمحشر لمخالفة تدابير الحجر الصحي بتيارت

سجلت مصالح الأمن الوطني على مستوى إقليم الإختصاص بتيارت مراقبة 146 شخص، إخضاع 34 مركبة للمراقبة ووضعها بالمحشر مع إخضاع 14 دراجة نارية للمراقبة ووضعها في المحشر.

ويأتي هذا في إطار السهر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي بولاية تيارت، خلال أيام العيد المبارك الذي تميز هذه السنة بإنتشار فيروس كورونا.

كما تم تسجيل 112 مخالفة و92 مخالفة متعلقة بالتجمع لأكثر من شخصين وكذا 20 مخالفة متعلقة بعدم إحترام مسافة الأمان الصحية.

كما قامت ذات المصالح بتوزيع كمامات للمواطنين وهذا قبل يومي العيد المبارك ، هذه الحملة الوطنية سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني تحت شعار “عيد فطر بدون عدوى”وخلال يومي عيد الفطر شاركت المصالح والسلطات المحلية زيارات الى دار المسنين ومركز الطفولة المسعفة.