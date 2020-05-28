وضع 5 متهمين في قضية حفل فندق الزينيت بوهران تحت الرقابة القضائية

أمر مساء اليوم الخميس قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بوهران بوضع 5 متهمين في قضية حفل فندق الزينيت بوهران تحت الرقابة القضائية.

وحسب مصادر النهار أونلاين فإنه يتعلق الأمر بكل من مالك فندق الزيتيت، مديرة قناة الباهية، مقدمة، مخرج، ومنشط الحفل.

ووجهت لهم تهم تعريض حياة الغير أوسلامته الجسدية مباشرة لخطر جسيم بإنتهاك متعمد لواجب الاحتياط أوالسلامة خلال فترات الحجر الصحي.

كما تم إتهامهم بتنظيم حفلا ساهرا خلال رمضان المنقضي دون إحترام إجراءات التباعد الاجتماعي.

وللإشارة، فقد مثل المتهمون الخمس اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بوهران.