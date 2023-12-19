وضع 5 مسؤولين بقطاع الفلاحة في عين الدفلى وتعاونية الحبوب بخميس مليانة تحت الرقابة القضائية

تم، اليوم الثلاثاء، وضع 5 مسؤولين بقطاع الفلاحة في ولاية عين الدفلى وتعاونية الحبوب بخميس مليانة تحت الرقابة القضائية.

ومثل المسؤولون الخمسة، كمتهمين أمام قاضي التحقيق بمحكمة خميس مليانة اليوم في قضية فساد.

ومن بين المتهمين الخمسة “ح. ج” رئيس غرفة الفلاحة، و”ع. ق” مدير مصالح فلاحية بولاية مجاورة.

كما يوجد من بين المتهمين أيضا “أ. ن” نائبة مدير بتعاونية الحبوب و”ب. ح” رئيسة مصلحة و”ن. س. ع” رئيس مركز بتعاونية الحبوب.

ووجهت للمتهمين تهم إساءة استغلال الوظيفة، للحصول على منافع والمشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور.