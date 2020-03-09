وضع 8 أشخاص بالحجر الصحي في مستشفى بوفاريك لاشتباه إصابتهم بكورونا

كشف مدير مصلحة الوقاية بمستشفى بوفاريك، محمد يوسفي، اليوم الأحد، عن وضع 8 أشخاص بالحجر الصحي لاشتباه إصابتهم بكورونا.

وقال يوسفي في ندوة صحفية، بوزارة الصحة حول مستجدات فيروس كورونا، إن تحاليل الدم الخاصة بالأشخاص الموجودين بالحجر الصحي، ستصدر مساء اليوم.

وفي حديثه عن حالة المصابين بكورونا، والموجودين على مستوى مستشفى بوفاريك، أكد يوسفي أن وضعيتهم الصحية مستقرة.

وأضاف يوسفي “نحاول مرافقتهم نفسيا، لأنه من الصعب أن تتقبل فكرة الإصابة بفيروس قاتل لا ندرك ماهيته”.

وكشف مدير مستشفى بوفاريك، مواصلة التحقيق مع هذه الحالات، لحصر عدد الأشخاص الذين كانوا على علاقة بهم.

ودعا يوسفي الى احترام الإجراءات الوقائية، وارتداء المرضى للكمامات لتمييزهم عن غيرهم.

كما طالب مدير مستشفى بوفاريك، بعزل المصابين بالانفلونزا الموسمية لأنفسهم، وتجنب أماكن العمل والتجمعات، إلى غاية استقرار حالتهم الصحية.

كما نصح يوسفي الأشخاص الذين قرروا السفر إلى خارج الوطن، لإلغاء رحلاتهم، لأن الفيروس اجتاح العالم، ومن الممكن إصابة أي شخص به، حتى ولو غادر أرض الوطن دون أعراض.