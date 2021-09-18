وضع 8 أشخاص رهن الحبس المؤقت بالقليعة بتهمة الإشادة بأعمال إرهابية

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، بوضع 8 أشخاص رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية بالقليعة.

وحسب مصادر النهار، فإن المشتبه فيهم وجهت لهم تهمة الإشادة بأعمال إرهابية والإساءة إلى رموز الدولة.

وتم القبض على هؤلاء الأشخاص من قبل فرقة مكافحة الأرهاب بولاية الجزائر العاصمة، فيما تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بتاريخ 16 سبتمبر أمام وكيل الجمهورية بذات المحكمة .