وضع مخطط أمني بمناسبة عيد الأضحى

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني، بمناسبة عيد الأضحى، مخططا أمنيا وقائيا عبر كامل إقليم اختصاصها، يرمي إلى ضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته.

وحسب بيان ذات الهيئة الأمنية يشمل المخطط “تشكيلات أمنية ثابتة ومتحركة من مختلف الوحدات العملياتية للأمن الوطني تسهر على ضمان أمن المواطن, بالإضافة إلى تعزيز انتشار عناصر الشرطة على مستوى الساحات والأماكن العمومية ومحطات نقل المسافرين”.

وأضاف البيان أنه “ستحرص فرق الأمن العمومي على ضمان الانسيابية المرورية وتعزيز أمن الطرقات ومحاربة ظاهرة اللاأمن المروري, من خلال فرقها الميدانية المسخرة لتفادي الازدحام المروري عبر شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص”.

كما وتذكر ذات الهيئة مستعملي الطريق العام بـ”ضرورة احترام قواعد قانون المرور والتحلي بقواعد السياقة السليمة”.