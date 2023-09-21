وضع إشهاد حلال على هذه المواد الغدائية المستوردة إجباري

أعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني عن قائمة المواد قائمة المواد الغذائية المستوردة المعنية بإلزامية وضع البيان “حلال”، الإشهاد – حلال.

وأنهت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك علم إلى كافة المتعاملين الإقتصاديين إلزامية وضع البيان “حلال”، الإشهاد – حلال. وذلك طبقا لنتائج أشغال اللجنة الوطنية لمتابعة الإشهاد ووضع العلامة” حلال “للمواد الغذائية المستوردة .

وحددت الوزارة قائمة المواد الغذائية المستوردة المعنية بإلزامية وضع البيان “حلال”، الإشهاد – حلال كمايلي:

اللحوم والمنتوجات ذات الأصل الحيواني بما في ذلك المنتوجات اللحمية.

الزيوت والدهون الحيوانية.

الحلويات بما في ذلك الشكولاطة.

المرطبات والبسكويتات.

المضافات الغذائية ذات الأصل الحيواني و/أو المكونة من عناصر يشتبه فيها غير حلال بسبب طرق التحصل عليها، والمعبئة مسبقا والموجهة للبيع على الحال أو الموجة للصناعات الغذائية.

مشتقات الحليب بما فيها الكازيينات.

كل أنواع الأجبان الموجهة للتحويل أو الصناعات الغذائية.

المستحضرات الموجهة للرضع ومستحضرات المتابعة.

الأنفحة.

كما دعت الوزارة كافة المتعاملين الإقتصاديين للمزيد من معلومات إضافية التقرب من:

مديرية الجودة والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، المعهد الجزائري للتقييس، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ،الهيئة الجزائرية للاعتماد.

ووضعت الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تحت تصرفهم.