وضع حجر الأساس لإنجاز المدينة الإعلامية يوم 5 جويلية 2023 بالعاصمة

كشف محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة اليوم وضع حجر الأساس لإنجاز المدينة الإعلامية سيكون يوم 5 جويلية 2023 بالعاصمة.

وفي حوار خص به التلفزيون العمومي قال وزير السكن انه تم طرح مناقصة وطنية من قبل ودراسة الأرضية التي سيتم إنجاز المشروع عليها. كما تم تعيين مكتب الدراسات وأيضا مؤسسة الانجاز. وسيتم إنجاز هذا المشروع بالتنسيق مع وزارةالإتصال.

وجاء هذا المشروع إلتزاما بتعبيمات رئيس الجمهورية الذي وافق على إنجاز المدينة الإعلامية.

وفي ذات السياق كشف الوزير عن إنجاز مدينة برلمانية والتي تدخل ضمن المشاريع الكبرى التي إنطلق فيها رئيس الجمهورية. وسيت م الإنطلاق في الأشغال بعد شهر او شهرين.

وقال الوزير انه تم طرح مناقصة لإنجار المدينة البرلمانية كما تم الإنهاء من الدراسات على الأرضية بما فيها الدراسات الجيو تقنية. وتابع الوزير أن المناقصة رست على مكتب دراسات وطني .

وصرح محمد طارق بلعريبي انه سيتم توزيع مليون وحدة قبل سنة 2024 من مختلف الصيغ. وأن قطاع السكن شهد تجسيد برامج ضخمة بين سنوات 2020 و2022 سمحت بتوزيع أكثر من 920 ألف وحدة سكنية.

كما أكد بلعريبي مؤكدا ان قطاعه يسعى إلى رفع هذا الرقم إلى مليون وحدة قبل سنة 2024. حيث تم تسليم أكثر من 2200 تجهيز عمومي في الفترة بين 2020 و2022.

وتابع الوزير في ذات الحوار ان عدد السكنات قيد الانجاز قدر حاليا بـ 700 ألف وحدة من مختلف الصيغ. وهذا وفق البرنامج المسطر في إطار قانون المالية ل2023 والمقدر بـ 225 الف وحدة سكنية. وسيرتفع عدد السكنات الاجمالية قيد الانجاز إلى مليون وحدة. مع الانطلاق في البرنامج الذي سيتم تسطيره في اطار قانون المالية لسنة 2024.

وأشار الوزير إلى أهمية عملية التوزيع الكبرى للسكنات والتي سيتم إطلاقها في 5 جويلية المقبل بمناسبة عيد الاستقلال والشباب على مستوى جميع ولايات البلاد.