وظائف وأجور وهمية كبدت الخزينة أزيد من 76 مليار.. اطارات بشركة صاربي أمام العدالة

من المنتظر أن تفتح الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة عشية اليوم الاربعاء، ملف قضية فساد متابع بها أزيد من 150 متهم. من بينهم اطارات بشركة العمومية الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية “صاربي” تابعة لشركة “سوناطراك”. بعد قيامهم بتبديد واختلاس للاموال العمومية. وذلك من خلال قرصنة نظام تسيير الأجور للشركة. ومنح وظائف وهمية للمواطنين بهدف الربح السريع للأموال.

وحسب مصادر النهار فإن المبالغ المالية المختلسة وصلت قيمتها إلى ازيد من 76 مليار سنتيم. ما كبد الشركة خسارة مالية فادحة. حيث قام بعض المتهمون وهم موظفون في الشركة بإيداع ملفات بعض المواطنين المتهمين في قضية الحال مع ضخ لهم رواتب وصلت الى قيمة 200 مليون سنتيم دون أن يتم قبولهم للعمل، من أجل الاستيلاء عليها.

وبعدها يطلبون من المعنيين إعادة سحبها نقدا مع إعلامهم أن هذه الأموال ضخت لهم سهوا. ليتم بعدها تسلمها من قبل المتهمين الرئيسيين. وحسب المصادر، فإن البعض منهم سلم المبالغ نقدا، أما البعض الاخر فقد قام بإرجاعها عن طريق البريد. ومن بين أزيد من 150 متهم يتواجد حوالي 40 متهم موقوف رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد و إختلاس اموال عمومية، واساءة استعمال الوظيفة. وغيرها من التهم في إنتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة المحددة اليوم.