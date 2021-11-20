وظيفة المرأة في استقرار الأسرة
استقرار الأسرة
هي كزوجة حافظة للنفس وبما تعتني باستقرار الأسرة، وبما تحافظ على عرضها وعفتها وكرامة زوجها، وللمال بما تدير الشؤون الاقتصادية للبيت، وبما تنفق بالعدل وذلك من أجل استقرار الاسرة.
وكأم إن رسالتها عظيمة في تربية ورعاية الأبناء، ولا تقتصر الرعاية على الحاجيات المادية فحسب بل تتجاوزها إلى الإشباع العاطفي. وتقديم الحب والتربية السليمة وذلك لتأهيل جيل المستقبل.
كما يعينها في أداء مهامها لاستقرار الاسرة العديد من العوامل على غرار.
الصبر والرفق والحِلم والرحمة، حيث قال عز من قائل: “فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ”
استقرار الأسرة
التعلم والتكوين: فالعلم واجب عليها لتربية النشء وتهيئة الظروف و التي تكون الملائمة لمسايرتهم دراسيا وفكريا.
والنفقه في أمور الدين والعمل بتعاليمه، حيث المولود يولد على فطرة أبويه “وما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه” .
التغافل: وفي هذا يقول الإمام الشافعي إن “الكيس العاقل وهو الفطن المتغافل”.
وأما إن تخلت المرأة عن كل هذا واستقالت من مهمتها الموكلة لها في الحفاظ على استقرار الأسرة، وسيختل بذلك التوازن العام للأسرة،
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