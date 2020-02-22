وعده قبل توليه الحقيبة الوزارية..رزيق يفاجئ أحد زملائه لتهنئته بمولوده الجديد

وفى وزير التجارة، كمال رزيق، بوعد قطعه قبل توليه الحقيبة الوزارية، مع أحد زملائه بجامعة البليدة، بزيارته لتهنئته بمولوده الجديد.

و كتب، بلال علوي دكتور بجامعة البليدة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، “بالرغم من حمله الثقيل وضغوطات عمله، كان عند وعده كما عهدته رجل العهود والوعود والمواقف”.

وأضاف “وعدني قبل استوزاره أن يبارك لي بإبني الحبيب، ففاجئني الليلة بزيارة خاطفة مع أهله لمنزلي”.

وقال “احدثكم أستاذنا البروفيسور رزيق كمال وزير التجارة، دمت لنا متواضعا دمت لنا رجلا للمواقف والوعود وفقكم الله سيدي المحترم افرحتني واسعدتني واسعدت اهلي بزيارتك المباركة”.