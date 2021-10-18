وعده لك أن يكون لك نعم الزوج ما بقي من العمر

سنحط الرحال في ثاني محطة لنا في هذا الركن لنوقّع إعلانا لرجل في العقد الخامس، متزوج ولديه أولاد، يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.

يريد صاحب إعلاننا هذا أن يجد لروحه روحا تعانقها، إمرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد، شرطه أن تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز45سنة،و أكثر ما يتمناه صاحب الإعلان أن تكون من ستقبل بعرضه مطلقة أو أرملة بدون أولاد، شرطه أن تكون جميلة وبيضاء البشرة، ماكثة في البيت سيسهر هو على راحتها و توفير متطلباتها..

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135774

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