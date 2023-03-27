وعد برد الإعتبار لها.. وزير الشباب والرياضة يستقبل إيمان خليف

إستقبل وزير الشباب والرياضة عبدالرحمن حماد، بمقر الوزارة، اليوم الإثنين، الملاكمة إيمان خليف رفقة الطاقم الفني والطبي للمنتخب الوطني.

وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن إستقبال الملاكمة إيمان خليف، تم عقب وصولها إلى الجزائر بعد المشاركة في البطولة العالمية للملاكمة سيدات بـ نيودلهي العاصمة الهندية.

وأكد بيان الوزارة، على دعم ومساندة الوزير حماد، للبطلة إيمان خليف، وكذا الإهتمام البالغ الذي توليه السلطات العليا من أجل رد الإعتبار للملاكمة.

كما شدد ذات البيان، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و استعمال جميع سبل و وسائل الطعن فيما يتعلق بقرار إقصاءها من خوض المنازلة النهائية لوزن 66 كلغ ضمن منافسات البطولة العالمية للملاكمة سيدات التي جرت بالهند.