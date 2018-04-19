وفاء الكيلاني توضح حقيقة حملها

بعدما ضجت شبكات التواصل الإجتماعي بخبر حمل الإعلامية وفاء الكيلاني من زوجها تيم حسن.

خرجت الكيلاني عن صمتها وكشفت حقيقة الحمل، من خلال ما كشفه الإعلامي ربيع هنيدي على حسابه على الإنستغرام بعد اتصاله بها.

ونشر هنيدي: ” قبل أن تكون إعلاميًا كن صادقا.. فالمصداقية أساس الإعلام”، لذا اعتب على من خدع الناس بخبر غير صحيح.

وأحببت توضيح الأمر، والتأكيد أن ما نشرته عدة وسائل هو وللأسف إشاعات.

وهنا أهنئ الحبيب تيم حسن على نجاحاته وفوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان موركس دور2018 .

اذ سينال جائزته يوم الخميس القادم، فألف مبروك وانتظروا “الهيبة” عمله الرمضاني الأبرز.