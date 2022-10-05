وفاة أبي وأنا في السجن صدمني وزادني غبن

سيدتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أشكركم على هذا الفضاء الذي سيكون لا محالة منبرا لكل حائر، كيف لا وبمجرد أن سمعت وقرأت عنه حتى هرعت أرمي بين يديك. سيدتي مشكلا أرقني وحرم جفوني من النوم.

وفاة أبي وأنا في السجن صدمني وزادني غبن

قصتي سيدتي تعود لماض غير مشرف كنت أحياه، حيث أنني كنت مثالا للطيش والعبث واللامبالاة، لم يكن يمر عليّ يوم إلا وانا أجرّ على أهلي مشاكل لا حصر لها. مع ثلة من أترابي الأكثر طيشا مني، لم أكن أأبه لغضب والدي مما كنت عليه، ولم أكن أعر أي إهتمام لدموع أمي المسكينة. التي كانت دوما تدعو لي بالسداد والصلاح.

عشت الخيلاء والفخر بأنني سيئ الطباع جسور لا يهاب شيء، كنت أحسب أن ما كنت أحياه القوة التي ستفرض على الجميع إحترامي والخوف مني، لم أكن أدرك أن نهايتي ستكون أسهل من بدايتي، فتماديت ضاربا عرض الحائط سمعة أسرتي وإسم أبي الإنسان المحافظ، الرجل ذي الشّيم والأخلاق الحميدة الذي جعلته في الحضيض، إلى أن تورطت في قضية دخلت على إثرها السجن.

وفاة أبي وأنا في السجن صدمني وزادني غبن

قد لا تصدقيني سيدتي، إلا أنني أخبرك أن غروري لم يجعلني أحسّ بأنني في أزمة. ومن أنني قد نلت جزاء طيشي وتعنتي، فالسجن زادني غطرسة وبت أكثر تماديا في شري. على أن حلّ عليّ خبر قلب موازين حياتي.

فقد توفيّ أبي إثر نوبة قلبية، غادر الحياة الدنيا إلى دار الفناء ولعلّ ما أثر في أكثر أنه لم يزرني يوما وأنا في المؤسسة العقابية، كما أن نظراته لي وهو يسمع الحكم بالسجن عليّ لم تفارق مخيلتي، وقتها فقط أحسست بفداحة ما كنت أقوم به، في تلك اللحظة فقط إستشعرت مدى الأذى الذي تسببت فيه لرجل لم يقابلني. إلا بالإحسان والدعاء بالهداية، رجل لم يلمني على طيشي، وكأني به كان يدرك أنه سيرحل ويتركني عرضة للعذاب والحسرة.

غادرت المؤسسة العقابية وعدت أدراجي إلى البيت الذي وجدته باردا باهتا،كيف لا وقد توفيّ صاحب العزم والأمر فيه، عدت وأثار الخيبة والغبن باديتان على محياي وقد غلب الشجن كل أمل لي في الحياة ليته كان قد زجرني أو لامني، يل ليت لو أنّه ضربني ليهذبّني ويجعل مني رجلا لا يخذله، ليته إنتفض وطردني من البيت إنتقاما له مما كنت اتسبّب له فيه من ألم وحزن.

أنا في غبن ما بعده غبن وحياتي على كف عفريت بسبب إرهاصات الماضي وندم كبير يعتصر قلبي.

وفاة أبي وأنا في السجن صدمني وزادني غبن

المحطم ب.زكي من الشرق الجزائري.

الرد:

أخي الكريم، هوّن عليك وكن على يقين أن ما أنت فيه دليل على البداية الطيبة لغد أفضل. يرضي الله أولا ويريح الوالد المرحوم في قبره، أدرك كثيرا حجم المعاناة التي أنت فيها، حيث أنك بتّ تلوم نفسك على ماض لو كان فيه خير لك لكان اليوم حاضرك.

هي الحياة التي تجعل في أيامنا وعمرنا عقبات وعراقيل، منها ما نأخذ منه الشيء الإيجابي ومنها ما يجرفنا نحو الأمور السلبية بالقدر الذي نتوه في غياهبه ونتأثر.ثم دعني أخبرك لا يوجد أي شيء في الحياة لا يحمل جانبًا من الندم. فالشعور بالأسف على شيء ما هو شعور، وفي نفس الوقت أسلوب تفكير،حيث يواصل الفرد الهوس بحدث أو رد فعل ما، ويعيد التفكير في أمر ما حدث مرارًا وتكرارًا، ويشغل باله في افتراض ما كان ليحدث “لو” تصرف على نحو آخر أو قال شيئًا آخر. مشاعر الندم من الممكن أن تكون عبئًا مؤلمًا. يفسد عليك أن فرحة في الحاضر، بسبب أنك حزين وتغلق على نفسك في حدود غير معقولة.

وفاة أبي وأنا في السجن صدمني وزادني غبن

عليك أخي أن تؤمن بأن ما حدث قضاء من الله وقدره، كما أنّ الوقت قد حان حتى تتغيّر وتكون أمل والدك بعد أن إنقطع عمله، توخّى أن تصحح ما فات بأن تغدو شخصا سويا مستقيما صالحا تشرّف إسم أبيك وتعلي رايته بين معارفه. ثمّ أنصحك بأنى تتوقف عن لوم نفسك ورميها بالإتهامات التي لن تجني بها نفعا، لأن الأحرى أن تتجاوز ما فات لأنك نلت عقوبتك ويمكنك البدء من جديد وكأن شيئا لم يكن.

وفاة أبي وأنا في السجن صدمني وزادني غبن

محظوظ أنت لأن لك أما تنتظر أن ترى فيك إنسانا جديدا وشخصا أخر ، بإمكانك أن تبدد حزنها في فقدان الوالد. وتكون لها السند والمعين، وبإمكانك أن تحيا مرفوع الرأس وأنت تطوي صفحة الماضي. وتبني حياتك وتكوّن أسرة تسهر فيها أن تكون فيها صديقا لأبنائك ورفيقا.

إجعل كل ما تقوم به من أعمال صالحة صدقة جارية على روح المرحوم والدك، كما لا تنساه بالدعاء . أجلب لنفسك الراحة النفسية. بأن تتخلص من صور الماضي وألوانه، وتختار لنفسك رفقة صالحة تنير دربك بحثك على طيب الأعمال، ولتدرك أنك تحمل في قلبك ما سيجعلك تشحذ همتك بالقدر الكبير. كل مرّ سيمرّ ، وما دمت أخي قد تجاوزت مرحلة الرضا. بما أنت فيه وما منررت عليه، فإنه سيكون بإمكانك أن تحيتا ما بقيت مرتاح البال في ظل الحلال ونبل الأمال.