وفاة أب لثمانية أبناء في حادث مرور مروّع بالوادي

لقي أب لثماني أبناء حتفه في حادث مرور مروع بين سيارة ودراجته النارية بالطريق الاجتنابي الرابط بين حيي الناطور وسيدي مستور بولاية الوادي.

وترجع أسباب الحادث الى تراكم الرمال وانعدام التام للإنارة العمومية وتواجد الحفر والتقطعات العشوائية بالرصيف وهو ما أدى بالسيارة إلى الاصطدام بالدراجة النارية.

ورغم تدخل اعوان الحماية المدنية القريبة بامتار وتقديم الاسعافات الاولية وتحويله للاستعجالات الطبية 8ماي 1945 إلا أنه لفظ انفاسه الاخيرة هناك.

من جهتهم ناشد سكان الأحياء على ضرورة التفاتة للطريق السريع وتزويدها بالانارة ودحرجة كل الاخطار به والتي باتت تخلف بشكل يومي حوادث مميتة ودائمة. وفتحت مصالح الامن تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث المميت.