وفاة أب وإبنه في حادث مرور بسطيف

لقي شخصان مصرعهما في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 28 بولاية سطيف.

وتمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين سياحيتين بمدخل بمدخل رأس ايسلي ببلدية الرصفة على مستوى الطريق الوطني رقم 28. كما تسبب الحادث في وفاة شخصين وهما أب في العقد الخامس من عمره وإبنه في العشرينيات من العمر.

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وحسبما استفيد من مصالح الحماية المدنية، تمثل هذا الحادث في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تضمن خط سكيكدة – حاسي مسعود. وذلك عند النقطة الكيلومترية 599 بتراب بلدية الحجيرة (ولاية تقرت)، استنادا الى نفس المصدر.

وقد جرى نقل المصابين الى المؤسسة الاستشفائية “المجاهد باشي معمر” بالحجيرة لتلقي الاسعافات الطبية اللازمة وفقا لما أشير اليه.

ومن جهتها، قامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث.

كما شهدت ولاية سطيف خلال شهر سبتمبر 2021، وقوع 43 حادثا مروريا خلف 74 جريحا وقتيلا واحدا. مسجلة إرتفاعا بـ 20 حادث و48 جريحا، وإنخفاضا في عدد القتلى بفارق قتيلا واحد، مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2020.

وقامت ذات المصالح، خلال شهر سبتمبر بتحرير 7540 مخالفة مرورية، و1617 جنحة مرورية شملت العديد من المخالفات.

وللتقليل من حوادث المرور، كثفت مصالح أمن ولاية سطيف أنشطتها التحسيسية الوقائية والرعاية وشملت تأطير 680 حاجز مراقبة أمنية. بالإضافة إلى تأطير 27 وضعية مراقبة بواسطة جهاز الرادار، و12582 عملية تحسيسية لفائدة السائقين.

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