وفاة أب وطفليه وإصابة الأم في حادث أليم بغليزان

تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة سيدي أمحمد بن علي في غليزان، مساء اليوم الاربعاء لأجل حادث مرور مميت و هذا بالطريق الوطني رقم 90 منطقة 21 بلدية بني زنطيس.

وتمثل الحادث، في إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية وسقوطها بمنحدر، متسببا في وفاة طفلين 13 و14 سنة والوالد 41 بسبب إصاباتهم الخطيرة.

وتم نقل الضحايا إلى العيادة المتعددة الخدمات بني زنطيس وسيدي امحمد بن علي.

ليتم نقلهم فيما بعد إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مازونة ومصابين آخرين تكفلت الوحدة الثانوية لدائرة سيدي علي “ولاية مستغانم”.

وتم نقل المصابين، إلى العيادة المتعددة الخدمات لدائرة سيدي علي وهما الوالدة 33 سنة تعرضت لجروح بالوجه والام بالكتف. والطفل الثالث 12 سنة تعرض لإصابات متعددة بأنحاء الجسم.