وفاة أحد أبطال مسلسل مشاعر

انتقل الى رحمة الله، أمس الثلاثاء، الفنان التونسي المبدع هشام رستم عن عمر يناهز الـ75 سنة. بطل مسلسل مشاعر الذي تم بثه في قناة النهار رمضان 2019.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الثقافية “يعتبر الراحل من أبرز الفنانين في مجال التمثيل في تونس. له عدة مشاركات محلية ودولية في عدد مهم من الأعمال الدرامية والسينمائية”.

انطلق عشقه للمسرح منذ الصغر، وكان يواكب العروض الفنية المسرحية رفقة جدّه.

بعد إحرازه شهادة الباكالوريا، سافر هشام رستم إلى فرنسا ونال دكتوراه في الآداب وثانية في تاريخ المسرح.

وقدّم خلال تلك الفترة أعمالا سينمائية وتلفزية قبل أن يقرر العودة إلى تونس لاحقا.

ومن الأعمال السينمائية التي شارك فيها المسلسل “صفايح من ذهب” و”صمت القصور” و”السيدة” و”التلفزة جاية” و”زهرة حلب” وغيرها.

كما شارك في 13 فيلماً سينمائياً عالمياً ، ومنها فيلم “الصديق العربي” للمخرج الإيطالي كارمين فورناني، وفيلم “إيزابيل إيبرهارد” للمخرج الإنكليزي إيان برينجل.

وشارك في عدد من الأعمال السينمائية الوثائقية والروائية الأجنبية على غرار فيلم “المريض الإنكليزي” عام 1996.

كما أسس عام 2017 مهرجاناً للموسيقى الصوفية باسم “روحانيات” في مدينة نفطة بولاية توزر في الجنوب التونسي.

وشارك أيضا في عديد المسلسلات التلفزيونية منها، “الناس حكاية” و”حسابات وعقابات” و”يوميات امرأة” و”تاج الحاضرة” و”نجوم الليل” و”أولاد مفيدة ومشاعر الذي تم بثه على قناة النهار. بالإضافة إلى مشاركاته المسرحية المتعدّدة.