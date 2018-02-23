وفاة أحد أعلام خدّام بيوت الرّحمان عن عمر يناهز 111 سنة بالوادي

إنتقل إلى رحمة الله سالم لموشي المدعو الحاج سالم، أبرز أعلام خدام بيوت الرّحمان بولاية الوادي، عن عر يناهز 111 سنة.

الحاج سالم قضى نحو 30 عاما من عمره في خدمة المسجد، حيث كان يدوي الآذان بصوته إلى أقعده الكبر والعجز.

الفقيد من مواليد 1907 بمدينة الوادي بحي النزلة مهرية، إشتغل في الأعمال الحرة، وليتفرغ بعدها لخدمة بيت الله.

أين ساهم المرحوم في إعمار مساجد كثيرة بداية 1984، وخدمتها تطوعا للقيام بمهمة قيم بالمسجد وآداء الآذان.

يشار إلى أنه رغم عجز الحاج سالم،في السنوات الأخيرة،وعدم قدرته على الحركة،إلا أنه كان يصر على حضور الصلاوات والمكوث في المسجد.

أين يجد الراحة واللّذة الإيمانية، وكان لا يغادر حلقات العلم وليلة الختم القرآن الكريم والأعياد.

وسيوارى الفقيد الثرى عصر اليوم في مقبرة الأعشاش بعاصمة ولاية الوادي.