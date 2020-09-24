وفاة أحد رواد الصحافة العالمية “هارولد إيفانز”

توفي الصحفي البريطاني الأمريكي، السير هارولد إيفانز، عن عمر 92 عاما.

وحسب ما أعلنته زوجته، تينا براون، فإن هارولد توفي أمس الأربعاء في نيويورك بعد أزمة قلبية.

الصحفي البريطاني الامريكي عرف بمسيرته المهنية على مدار 70 عاما، من خلال طموحاته وهمله الجاد في التحقيقات الاستقصائية.

وأسس مجلة كما عمل ناشرا للكتب ومؤلفا مما جعل منه أحد أكثر الشخصيات الإعلامية تأثيرا في جيله.

عمل الراحل رئيس تحرير سابق لصحيفة “صنداي تايمز “البريطانية.

كما كان يعمل صحفيا حرا بوكالة “رويترز” قبيل وفاته.

ترك هارولد إيفانز بصمة فريدة في مجال الصحافة الاستقصائية.