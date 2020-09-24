وفاة أحد رواد الصحافة العالمية “هارولد إيفانز”

أخبار العالم
  • -
  • 0
وفاة أحد رواد الصحافة العالمية “هارولد إيفانز”
بقلم فوزية.م

توفي الصحفي البريطاني الأمريكي، السير هارولد إيفانز، عن عمر 92 عاما.

وحسب ما أعلنته زوجته، تينا براون، فإن هارولد توفي أمس الأربعاء في نيويورك بعد أزمة قلبية.

الصحفي البريطاني الامريكي عرف بمسيرته المهنية على مدار 70 عاما، من خلال طموحاته وهمله الجاد في التحقيقات الاستقصائية.

وأسس مجلة كما عمل ناشرا للكتب ومؤلفا مما جعل منه أحد أكثر الشخصيات الإعلامية تأثيرا في جيله.

عمل الراحل رئيس تحرير سابق لصحيفة “صنداي تايمز “البريطانية.

كما كان يعمل صحفيا حرا بوكالة “رويترز” قبيل وفاته.

ترك هارولد إيفانز بصمة فريدة في مجال الصحافة الاستقصائية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=891700

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com