وفاة أحد ضحايا انفجار حي 3100 مسكن بوادي تليلات بوهران

توفي قبل قليل أحد ضحايا حادث الحريق المتبوع بانفجار الذي وقع بحي 3100 مسكن ببلدية وادي تليلات في ولاية وهران.

ورحل الضحية وهو في الستينيات من العمر، متأثرا بالإصابات والحروق البالغة التي تعرض لها. بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الاستعجالات الطبية والجراحية الدكتور محمودي محمد.

وكان الضحية قد نُقل في حالة صحية حرجة إلى المؤسسة الاستشفائية مباشرة عقب الحادث. حيث خضع للرعاية الطبية المكثفة. غير أن خطورة الإصابات التي لحقت به عجلت بوفاته، رغم الجهود التي بذلها الطاقم الطبي لإنقاذ حياته.

وتسبب الحادث الذي شهده حي 3100 مسكن بوادي تليلات، في إصابة 16 شخصا. من بينهم 6 أعوان حماية مدنية. إلى جانب تسجيل خسائر مادية. فيما باشرت المصالح المختصة تحقيقا لتحديد الأسباب والظروف الدقيقة التي أدت إلى اندلاع الحريق وحدوث الانفجار.